Alemanha vence Luxemburgo (2-0) e fica mais perto da Copa do Mundo de 2026

14/11/2025 19:30

Graças a dois gols de Nick Woltemade, a Alemanha garantiu uma vitória suada e crucial por 2 a 0 sobre Luxemburgo nesta sexta-feira (14), ficando a apenas um ponto da classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Com 12 pontos, a Alemanha segue empatada com a Eslováquia em primeiro lugar no grupo, mas à frente no saldo de gols (+7 contra +4).

Os eslovacos venceram a Irlanda em casa por 1 a 0 com um gol nos acréscimos.

Aos companheiros de Jonathan Tah, que capitaneou a equipe nesta sexta na ausência de Joshua Kimmich, basta um empate na segunda-feira à noite em Leipzig contra a Eslováquia para garantir sua vaga no Mundial da América do Norte (Canadá, Estados Unidos e México) no ano que vem (11 de junho a 19 de julho).

Dominados e pressionados no primeiro tempo pela modesta seleção da casa, os jogadores comandados pelo técnico Julian Nagelsmann fizeram a diferença na segunda etapa graças a Nick Woltemade, seu astro do momento, que marcou duas vezes (49' e 69').

O atacante do Newcastle já havia sido decisivo na última partida das Eliminatórias da Copa do Mundo, um mês antes, em Belfast, contra a Irlanda do Norte (1-0), ao marcar seu primeiro gol pela seleção alemã.

