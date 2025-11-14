Novo promotor é designado para instruir caso eleitoral contra Trump

Um novo promotor foi designado nesta sexta-feira (14) no estado da Geórgia, no sudeste dos Estados Unidos, para conduzir o caso contra o presidente Donald Trump e outras 14 pessoas acusadas de tentar reverter ilegalmente os resultados das eleições presidenciais de 2020.

Embora um julgamento contra Trump pareça improvável enquanto ele for presidente, o mesmo não ocorre com seus coacusados, entre eles seu ex-advogado Rudy Giuliani e seu ex-chefe de gabinete Mark Meadows.

Na semana passada, o presidente republicano indultou 77 pessoas envolvidas nesse caso, entre as quais estavam Giuliani e Meadows.

No entanto, esses indultos se aplicam apenas à Justiça federal.

Em dezembro de 2024, após a eleição de Trump, a Justiça da Geórgia ordenou a destituição da promotora Fani Willis devido a um relacionamento sentimental com um investigador que ela mesma havia contratado para esse caso.

O prazo para a promotoria da Geórgia nomear um novo promotor se encerrava nesta sexta-feira, caso contrário, o processo seria arquivado.

O promotor Peter Skandalakis anunciou em um comunicado que havia sido designado para assumir o caso, após se candidatar depois de contatar vários colegas que recusaram o oferecimento.

"Meu único objetivo é garantir que este caso seja conduzido de maneira adequada, justa e com total transparência", afirmou.

Os dois casos federais contra Trump - por tentativas ilegais de reverter os resultados das eleições de 2020 e por retenção de documentos classificados após sua saída da Casa Branca - foram arquivados depois da eleição do presidente em novembro de 2024, sob a política do Departamento de Justiça de não acusar nem processar um presidente em exercício.

Por outro lado, Trump foi condenado criminalmente no estado de Nova York por pagamentos ocultos à atriz pornô Stormy Daniels, mas obteve uma isenção de pena em janeiro, dez dias antes de tomar posse.

