Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Argentina vence amistoso contra Angola (2-0) com gol e assistência de Messi

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/11/2025 16:18

compartilhe

SIGA

Com um gol e uma assistência do astro Lionel Messi, a seleção argentina derrotou Angola por 2 a 0 em um amistoso internacional disputado nesta sexta-feira (14) em Luanda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Messi deu o passe para Lautaro Martínez abrir o placar para a 'Albiceleste' no fim do primeiro tempo (44'), e os papéis se inverteram aos 82 minutos de jogo, com Lautaro dando a assistência e Messi mandando para o fundo da rede.

Lautaro finalizou cruzado e a bola chegou a tocar nos pés do goleiro Hugo Marques, de 39 anos, antes de entrar. Messi garantiu a vitória com um chute forte de pé esquerdo no canto.

Os autores dos gols desta sexta-feira foram substituídos no final do segundo tempo pelo técnico campeão mundial, Lionel Scaloni.

O resultado era esperado, já que a Argentina ocupa a segunda posição no ranking da Fifa, atrás da Espanha e 87 posições à frente de Angola.

A partida, disputada no estádio nacional da capital angolana, comemorou o 50º aniversário da independência desta nação do sul da África, antiga colônia portuguesa.

bur-tev/pm/aam/am

Tópicos relacionados:

2026 ang arg fbl wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay