Vitor Roque espera mostrar as garras no Brasil de Ancelotti

Há alguns meses, tudo parecia estar dando errado para ele. Mas hoje, Vitor Roque é um dos artilheiros mais letais do Brasil e está nos planos de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Os gols lhe escaparam em seus primeiros 12 jogos pelo Palmeiras. O clube havia quebrado o recorde sul-americano ao pagar € 25,5 milhões (cerca de R$ 156,8 milhões na cotação atual) ao Barcelona no início do ano.

E, durante esses tempos difíceis, não faltaram críticos lembrando de sua passagem sem sucesso pela Europa.

"Quando voltei da Europa, voltei mal, assim, psicologicamente. Sem confiança nenhuma. E no Palmeiras, o professor Abel [Ferreira] depositou essa confiança em mim", contou Vitor Roque com um sorriso, enquanto se prepara com a seleção brasileira para os amistosos contra Senegal, no sábado, em Londres, e contra a Tunísia, na próxima terça-feira, em Lille, na França.

"E graças a Deus consegui ir fazendo meus gols, assistência, e hoje estou aqui na Seleção", continuou o centroavante de 20 anos em entrevista coletiva na quinta-feira.

A seca de gols finalmente terminou no dia 4 de maio: Vitor Roque abria a conta, dando ao time paulista a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco no Brasileirão.

Ele já soma 16 gols e três assistências em 30 jogos no campeonato. Comemora cada gol com as mãos semiabertas, como garras, e com seu apelido, "Tigrinho", impõe medo às defesas adversárias.

Na artilharia do torneio, só é superado pelo uruguaio Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) e por Kaio Jorge (Cruzeiro), ambos com 17 gols.

Ao longo da temporada, formou uma parceria eficaz com o argentino 'Flaco' López, peça fundamental na disputa do Palmeiras com o Flamengo pela liderança.

Além disso, ele marcou quatro gols na Copa Libertadores, na qual Palmeiras e Flamengo disputarão uma final 100% brasileira no dia 29 de novembro, em Lima.

- Homenagem ao pai -

"Ele está indo muito bem", comentou Ancelotti. A ascensão de Vitor Roque acontece no momento em que o técnico italiano busca um camisa 9 para a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Há inúmeros candidatos, incluindo Matheus Cunha, Richarlison, João Pedro, Kaio Jorge e agora o próprio Vitor Roque, mas nenhum conquistou o status de indiscutível que lendas como Romário ou Ronaldo já ostentaram.

O atacante do Palmeiras espera se destacar na forte concorrência e mostrar novamente suas garras com sua comemoração característica, uma homenagem ao pai.

"O apelido dele sempre foi 'Tigrão'. Aí, num jogo (...), eu fiz o gol e comemorei assim e pegou. E se Deus quiser eu vou fazer um gol aqui, vou fazer assim", declarou Roque.

No Barcelona, clube para o qual se transferiu do Athletico-PR por 30 milhões de euros (R$ 184,5 milhões), jogou apenas 319 minutos em 14 partidas da LaLiga na temporada 2023-2024, marcando dois gols.

Com Robert Lewandowski à sua frente na hierarquia, Xavi, então técnico do Barcelona, o utilizou muito pouco.

Na temporada seguinte, emprestado ao Betis, marcou quatro gols em 22 jogos pelo campeonato espanhol. Uma melhora, mas ainda não uma consolidação completa.

- De patinho feio a cisne -

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, o aplaude. "Ele é o patinho feio que virou cisne", disse o treinador português, lembrando a avalanche de críticas que Vitor Roque teve que enfrentar assim que chegou ao Verdão.

"Talvez, os que criticaram antes estão falando que ele é o melhor do mundo agora. Demos o tempo para que as penas trocassem e para que as pessoas enxergassem que ele é mais do que aquilo que mostrou quando esteve fora", continuou Abel.

Um possível retorno à Europa está sendo discutido, enquanto o empresário do jogador, André Cury, fala à imprensa sobre ofertas de clubes poderosos da Premier League.

Embora retornar ao futebol europeu seja "um sonho", segundo o próprio atacante, por enquanto ele está aproveitando sua grande fase no Palmeiras e sua oportunidade vestindo a 'amarelinha'.

Ele tem apenas uma partida em seu currículo pela seleção principal do Brasil: uma derrota por 2 a 1 para o Marrocos em um amistoso disputado em março de 2023, sob o comando do então técnico interino Ramon Menezes, com quem brilhou na seleção sub-20.

