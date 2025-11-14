Assine
ESTADOS UNIDOS

Homem diz que barata o convenceu a matar duas pessoas

Uma das vítimas era dona da casa onde o assassino morava, nos Estados Unidos

JN
Júlio Noronha*
14/11/2025 15:37

Alexis Hernandez, de 25 anos foi preso no Novo México (EUA), acusado de matar duas pessoas por ordem de uma barata
Alexis Hernandez, de 25 anos foi preso no Novo México (EUA), acusado de matar duas pessoas por ordem de uma barata

Um homem acusado de matar duas pessoas a tiros foi preso na última sexta-feira (7/11), no estado do Novo México, EUA. Alexis Hernandez, de 25 anos, informou às autoridades ter sido orientado por “mensagens criptografadas em uma barata”.

Hernandez foi detido por dois agentes do Gabinete do Xerife do Condado de Bernalillo, segundo o mandado de prisão, no momento em que foi preso ele estava armado com uma pistola na cintura e portava também um sabre do Corpo de Fuzileiros Navais. As autoridades investigam o crime como duplo homicídio em primeiro grau.

Uma das vítimas era proprietária da casa onde o criminoso morava, ele afirmou aos policiais que achava que o dono do local estava o perseguindo e instalando câmeras nas luminárias para vigiá-lo. Ele também alegou ser fuzileiro, dizendo que “tinha que fazer o que tinha que fazer” para se proteger, e que “ouvia "vozes assustadoras vindas das aberturas de ventilação".

Leia Mais

No mandado de prisão consta que ele havia comprado uma pistola recentemente para se proteger. Hernandez foi levado para o Centro de Detenção Metropolitano da cidade de Bernalillo um dia após ser preso, onde foi fichado e preso.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

Tópicos relacionados:

barata crime eua homicidio morte

