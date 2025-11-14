Assine
Internacional

Economia russa tem crescimento quase nulo no 3º trimestre devido a gasto militar

AFP
AFP
14/11/2025 14:54

O crescimento econômico russo foi quase nulo no terceiro trimestre, informou a agência estatal de estatísticas nesta sexta-feira (14), devido aos custos da guerra na Ucrânia e às sanções ocidentais.

O elevado gasto militar impulsionou inicialmente a economia durante os dois primeiros anos da invasão da Ucrânia iniciada em 2022.

Mas também estimulou a inflação, que agora penaliza o crescimento ao tornar o custo dos empréstimos proibitivo.

Segundo a Rosstat, o PIB da Rússia cresceu 0,6% no terceiro trimestre de 2025 em relação ao ano anterior.

A cifra é significativamente inferior à do trimestre anterior, no qual o PIB cresceu 1,1% em relação ao ano anterior.

No entanto, está alinhada às previsões do Banco Central, revisadas para baixo, que apontam para um crescimento de 0,5% a 1% em 2025.

O regulador também espera que a taxa de inflação, que se mantém em torno de 8%, mantenha as taxas de juros em níveis elevados por mais tempo.

As empresas russas se queixam do elevado custo dos empréstimos, que freia os investimentos e enfraquece a economia.

A queda dos preços do petróleo também representa uma dor de cabeça para o governo, já que as exportações de hidrocarbonetos russos, que continuam apesar das inúmeras sanções impostas, representam uma parte importante das receitas do Estado.

Os Estados Unidos sancionaram em outubro dois dos maiores produtores de hidrocarbonetos russos, a Rosneft e a Lukoil, para obrigar Moscou a pôr fim à guerra na Ucrânia.

