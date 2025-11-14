Atriz Michelle Yeoh receberá Urso de Ouro no próximo Festival de Berlim

A atriz malaia Michelle Yeoh receberá o Urso de Ouro honorário por sua carreira no próximo Festival de Cinema de Berlim em fevereiro, anunciaram os organizadores nesta sexta-feira (13).

A atriz de 63 anos, será recompensada por suas "realizações excepcionais no campo do cinema", destacou o festival em um comunicado.

"Michelle Yeoh é uma artista e intérprete visionária cujo trabalho transcende fronteiras, sejam geográficas, linguísticas ou cinematográficas", declarou Tricia Tuttle, diretora da Berlinale.

O prêmio será entregue na cerimônia de abertura, em 12 de fevereiro de 2026.

O Festival, que ocorrerá de 12 a 22 de fevereiro, é o primeiro grande evento cinematográfico do ano na Europa. Junto com Cannes e Veneza, está entre as principais mostras audiovisuais do continente.

Michelle Yeoh foi membro do júri em 1999 e depois participou dos filmes "Tigre e Dragão" e "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", que lhe rendeu um Oscar de melhor atriz em 2023, tornando-a a primeira mulher asiática a receber esse prêmio.

Seus primeiros passos no cinema foram nos anos 1980, antes de ingressar em Hollywood em 1997 como a primeira 'garota de James Bond' de origem chinesa em "007 - O Amanhã Nunca Morre", ao lado de Pierce Brosnan.

Durante quatro décadas de filmografia, ela impressionou o público em papéis em filmes de artes marciais como "Tigre e Dragão" em 2000, o drama histórico "Memórias de uma Gueixa" em 2005 e a comédia romântica "Podres de Ricos" em 2018.

