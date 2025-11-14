Eliminatórias da Concacaf têm última rodada dramática: 7 seleções lutam por 3 vagas na Copa
compartilheSIGA
Sete seleções disputarão três vagas diretas para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte na próxima terça-feira (14), na última rodada das Eliminatórias da Concacaf, após as partidas de quinta-feira que eliminaram seleções como El Salvador e Guatemala.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os torcedores do Suriname, Panamá, Jamaica, Curaçao, Honduras, Haiti e Costa Rica estarão com os nervos à flor da pele na próxima semana, em uma rodada que promete ser frenética, com vários duelos diretos por uma vaga no Mundial e duas na repescagem intercontinental.
"Não há como voltar atrás agora, é o último jogo, temos que dar tudo de nós", disse o técnico do Panamá, Thomas Christiansen.
Por outro lado, Guatemala, El Salvador, Trinidad e Tobago, Bermudas e Nicarágua não têm mais chances de se classificar para o maior torneio de futebol do mundo.
As Eliminatórias da Concacaf concedem três vagas diretas para o Mundial aos vencedores dos grupos e duas vagas na repescagem intercontinental
- Panamá e Suriname empatados -
No Grupo A, Suriname e Panamá venceram seus respectivos jogos contra El Salvador e Guatemala na quinta-feira.
Com uma vitória convincente por 4 a 0, o Suriname mostrou seu potencial para se classificar para sua primeira Copa do Mundo, com gols de Tjaronn Chery (44', de pênalti), Richonell Margaret (74' e 76') e Dhoraso Klas (83'), em partida disputada em Paramaribo.
Enquanto isso, o Panamá triunfou por 3 a 2 em sua visita à Guatemala, com gols de Cecilio Waterman (30' e 44') e José Fajardo (78'), enquanto Arquímides Ordoñez (69') e Rudy Muñoz (72') marcaram para os guatemaltecos.
Suriname e Panamá lideram o grupo com 9 pontos, seguidos pela Guatemala, que tem 5, e El Salvador com 3.
Na última rodada, o Suriname viaja para enfrentar a Guatemala, enquanto o Panamá recebe El Salvador.
- Costa Rica-Honduras: duelo de tudo ou nada -
No Grupo C, Honduras e Costa Rica sofreram derrotas, respectivamente, contra Nicarágua e Haiti, que conseguiu assim entrar na luta por uma vaga.
A seleção hondurenha, que tinha a chance de se classificar diretamente para a Copa do Mundo na quinta-feira, perdeu por 2 a 0 para a Nicarágua, em partida disputada em Manágua. Os gols foram marcados por Bancy Hernández (12') e Jaime Moreno (82').
"Fomos muito displicentes. Muitos jogadores não estavam pensando em jogar (na terça-feira) contra a Costa Rica", lamentou o técnico hondurenho Reinaldo Rueda.
Na outra partida, a Costa Rica não conseguiu superar o Haiti em Willemstad, Curaçao, onde a seleção caribenha venceu por 1 a 0 com um gol de Frantzdy Pierrot (44').
"Assumo total responsabilidade, porque fui contratado para fazer funcionar, e não está funcionando", disse o técnico costarriquenho Miguel Herrera.
Honduras e Haiti lideram o Grupo C com 8 pontos cada, seguidos pela Costa Rica com 6 e Nicarágua com 4.
Na última rodada, a Costa Rica recebe Honduras, enquanto o Haiti joga em casa contra a Nicarágua.
Tanto Honduras quanto Haiti dependem apenas de si para se classificarem diretamente, enquanto a Costa Rica precisa vencer e torcer para que o Haiti não derrote a Nicarágua.
- Curaçao ou Jamaica -
Com uma goleada de 7 a 0 fora de casa contra as Ilhas Bermudas, Curaçao assumiu a liderança do Grupo B, ultrapassando a Jamaica, que ficou apenas no empate em 1 a 1 contra Trinidad e Tobago.
Leandro Bacuna (6'), Juninho Bacuna (32'), Jordi Paulina (48' e 63'), Sontje Hansen (59'), Ar'jany Martha (82') e Roshon van Eijma (90'+2) marcaram para Curaçao na partida que foi disputada em Hamilton.
Em Porto de Espanha, Renaldo Cephas abriu o placar para a Jamaica (53'), mas Kevin Molino empatou na reta final (85').
Curaçao lidera o grupo com 11 pontos, seguido pela Jamaica, que tem 10, Trinidad e Tobago com 6 e Bermudas sem pontos.
A Jamaica agora vai receber Curaçao em Kingston, precisando vencer. Um empate será suficiente para Curaçao se classificar para sua primeira Copa do Mundo.
jjr/pb/aam/dd