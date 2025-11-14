Assine
Várias pessoas morrem atropeladas por ônibus em Estocolmo, afirma polícia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/11/2025 13:10

Um ônibus atropelou e matou várias pessoas nesta sexta-feira (14) ao colidir contra um grupo que aguardava em um ponto no centro de Estocolmo, deixando também vários feridos, anunciou a polícia sueca. 

"Há pessoas feridas e mortas no incidente. A polícia, por enquanto, não comenta sobre o número, gênero ou a idade das vítimas", indicou em um comunicado. 

Imagens da imprensa sueca mostram vários carros de polícia e ambulâncias mobilizados para o local do incidente.

po-ef/thm/jvb/mb/jc/aa

Tópicos relacionados:

acidente transporte

