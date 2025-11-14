Técnico que levou a Bolívia à Copa do Mundo de 1994 morre aos 72 anos

Xabier Azkargorta, o técnico que levou a Bolívia à Copa do Mundo de 1994, morreu aos 72 anos, anunciou a Conmebol nesta sexta-feira (14).

"A Conmebol lamenta o falecimento de Xabier Azkargorta, um símbolo do futebol boliviano e o técnico que classificou a Bolívia para a Copa do Mundo de 1994. Nossos sentimentos à sua família e amigos", escreveu a entidade máxima do futebol sul-americano nas redes sociais.

Azkargorta, apelidado de "El Bigotón" ('Bigodão'), teve uma breve carreira como jogador no País Basco, interrompida por lesões precoces, mas foi à beira dos gramados que ele se consagrou.

Na Espanha, ele dirigiu o Espanyol (1983-86), o Real Valladolid (1986-87), o Sevilla (1987-89) e o Tenerife (1990-91) antes de se tornar técnico da seleção boliviana (1993-94).

Com 'La Verde' (como é conhecida a seleção da Bolívia), ele se tornou famoso na América do Sul ao conseguir a primeira e única classificação via Eliminatórias, para uma Copa do Mundo, a de 1994 nos Estados Unidos. A Bolívia já havia participado das edições de 1930 e 1950, mas não precisou disputar o torneio classificatório na época.

Mais tarde, o técnico basco comandou o Chile (1995-1996), o Japão (1997-1998) e o México (2005).

Ele retornou para treinar a Bolívia (2012-2014) e comandou clubes no país como Bolívar (2014-2015), Oriente Petrolero (2015-2016), Sports Boys Warnes (2016-2017) e Club Atlético Palmaflor (2020).

"Lamentamos profundamente o falecimento do Professor Xabier Azkargorta, ex-técnico de nossa instituição e símbolo do futebol boliviano", declarou seu ex-clube, o Oriente Petrolero.

