Internacional

Representante comercial dos EUA diz que chegou a um acordo tarifário com a Suíça

AFP
AFP
Repórter
14/11/2025 12:22

Os Estados Unidos e a Suíça estão prontos para anunciar um pacto comercial nesta sexta-feira (14), disse o Representante Comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, um dia após ambas as partes realizarem conversas em Washington.

"A Suíça provavelmente será a próxima", disse Greer à CNBC em uma entrevista, referindo-se aos acordos comerciais que o governo de Donald Trump tem alcançado desde que, em abril, lançou uma nova política sem precedentes de tarifas com o resto do mundo.

Na quinta-feira, Greer anunciou acordos com Argentina, Equador, El Salvador e Guatemala.

"Basicamente, chegamos a um acordo com a Suíça. Então, publicaremos os detalhes disso hoje no site da Casa Branca", explicou.

O ministro da Economia suíço, Guy Parmelin, foi a Washington na quinta-feira com a esperança de reduzir as altas tarifas impostas pelo presidente Trump.

Trump surpreendeu a Suíça em agosto ao impor tarifas de 39% às importações de bens do país, entre as mais altas em sua ofensiva tarifária global.

Greer disse à CNBC nesta sexta-feira que se esperava que os suíços instalassem fábricas nos Estados Unidos, de produtos farmacêuticos, fundição de ouro e equipamentos ferroviários, entre outros.

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) não respondeu imediatamente às consultas sobre mais detalhes do esperado acordo comercial.

Na semana passada, os diretores de seis grandes empresas suíças, incluindo os chefes do fabricante de relógios Rolex e do gigante de bens de luxo Richemont, se reuniram com Trump para chamar sua atenção sobre o impacto que suas tarifas estão tendo em suas empresas.

Trump tem imposto tarifas generalizadas a parceiros comerciais de todo o mundo desde que assumiu a presidência, com taxas separadas em setores específicos como aço, alumínio e automóveis.

