Trump afirma que democratas promovem uma 'farsa' no caso Epstein

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/11/2025 12:22

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (14) que a pressão para divulgar detalhes da rede de abuso sexual de Jeffrey Epstein é uma "farsa" promovida por opositores democratas. 

"Os democratas estão fazendo tudo o que podem, com seu poder cada vez menor, para promover novamente a farsa sobre Epstein", escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social. 

Os republicanos que se juntam aos apelos para forçar a divulgação dos arquivos de Epstein são "fracos e burros", acrescentou.

sms/jz/mr/aa

Tópicos relacionados:

crime eua politica

