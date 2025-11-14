Ascendência alemã, música de IA e um trap inesperado: as curiosidades da eleição chilena

Três candidatos favoritos de origem alemã, comícios ao som do heavy metal gerado por inteligência artificial (IA) e um trap viral de uma conservadora: estas são algumas curiosidades da campanha para a eleição presidencial chilena deste domingo (16).

- Descendência alemã -

"Danke schön (muito obrigada, em alemão)", respondeu Evelyn Matthei, candidata da direita conservadora, quando Johannes Kaiser interrompeu o último debate televisionado na segunda-feira para cumprimentá-la e entregar-lhe uma rosa pelo seu aniversário de 72 anos.

Junto com José Antonio Kast, do ultradireitista Partido Republicano, os três fazem parte da comunidade alemã no Chile e são favoritos para suceder o mandatário de esquerda, Gabriel Boric.

A comunista Jeannette Jara lidera as pesquisas, mas não obteria votos suficientes para garantir uma vitória no primeiro turno e enfrentaria Kast em um segundo turno. O terceiro lugar nas pesquisas fica entre Kaiser e Matthei.

Como a maior parte da colônia alemã no Chile, cerca de 500.000 pessoas em uma população de 20 milhões de habitantes, os antepassados de Matthei chegaram ao sul do país no século XIX.

O pai de Kast fez parte do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial, casou-se e emigrou para o Chile no início da década de 1950.

O avô paterno de Kaiser fugiu do regime de Hitler, contou o candidato.

- O uso da IA na campanha -

"Defenda a verdade com a força e o valor, defenda a verdade contra o esquerdista e o traidor". Assim canta a peça de heavy metal nos atos de campanha do ultradireitista Kaiser.

A letra e a voz foram feitas por colaboradores da campanha, mas todos os instrumentos foram produzidos com IA, confirmou a equipe do candidato à AFP.

O progressista Marco Enríquez-Ominami, que também concorre à eleição, criou parte de sua publicidade eleitoral com IA.

Um de seus vídeos mostra seu rival Kast com a pose e vestimenta do ex-ditador Augusto Pinochet (1973-1990). Ou Matthei pilotando um dos aviões Hawker Hunter que bombardearam o palácio presidencial durante o golpe de Estado que derrubou o socialista Salvador Allende, em 11 de setembro de 1973.

- O trap de Matthei -

"Não sou Kast, não sou Jara, sou Evelyn, olhando para frente", canta uma mulher enquanto Evelyn Matthei olha para a câmera com o semblante sério e braços cruzados, cercada por jovens dançando.

A aposta musical em formato de trap da candidata da direita conservadora busca os votos dos mais jovens, com uma forte crítica ao governo de Boric e a José Antonio Kast.

O vídeo viralizou e já possui mais de 6 milhões de visualizações no YouTube. Mas os comentários criticam a falta de ritmo, a postura imóvel de Matthei ao lado dos dançarinos e as rimas sem sentido.

Kast classificou a estratégia como "um erro terrível". "Lamento que tenha caído tão baixo", afirmou o candidato.

axl/pa/vel/atm/mr/yr/jc