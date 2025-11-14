Assine
Internacional

Moscou diz que destroços de drone ucraniano atingiram usina nuclear

AFP
AFP
14/11/2025 10:22

Funcionários do governo russos disseram nesta sexta-feira (14) que destroços de um drone ucraniano atingiram uma usina nuclear na quinta-feira, o que provocou uma redução temporária de sua produção.

"Oito drones foram direcionados, sem dúvida alguma, para a usina nuclear de Novovoronezh", disse Alexei Lijachov, diretor da agência nuclear Rosatom da Rússia, durante uma coletiva de imprensa.

Ele acrescentou que todos foram derrubados, mas "os destroços caíram e danificaram o dispositivo de distribuição principal".

