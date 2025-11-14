Assine
Internacional

Astronautas chineses retornam à Terra após missão de mais de seis meses

14/11/2025 07:04

Três astronautas chineses retornaram à Terra nesta sexta-feira (14), após mais de seis meses na estação espacial Tiangong e alguns dias de incerteza devido aos danos sofridos pela nave de retorno, segundo a televisão estatal.

A cápsula que transportava os três homens da missão Shenzhou-20 pousou na Mongólia Interior (norte do país), segundo imagens do canal CCTV.

Prevista para o dia 5 de novembro, a viagem de retorno foi adiada após a detecção de um possível impacto de pequenos detritos espaciais na nave.

Para evitar qualquer risco, eles retornaram à Terra com outra nave, a da missão Shenzhou-21, com a qual a tripulação que os substituiu chegou no início de novembro à estação Tiangong.

O programa espacial chinês é o terceiro a colocar humanos em órbita, depois dos Estados Unidos e da ex-União Soviética.

A China está excluída da Estação Espacial Internacional (ISS) desde 2011, quando Washington proibiu a Nasa de colaborar com Pequim.

Desde então, o país tenta incorporar outros países ao seu programa espacial e, em fevereiro, assinou um acordo com o Paquistão, seu aliado tradicional, para recrutar os primeiros "taikonautas" estrangeiros.

