Coreia do Sul e EUA concluem acordo para construção de submarinos de propusão nuclear

14/11/2025 06:40

Coreia do Sul e Estados Unidos concluíram os detalhes de um acordo para a construção de submarinos de propulsão nuclear, anunciou nesta sexta-feira (14) o presidente sul-coreano Lee Jae-myung.

"Uma das maiores variáveis para nossa economia e nossa segurança — as negociações bilaterais sobre comércio, tarifas e segurança — foi concluída", anunciou Lee aos jornalistas.

Ele também explicou que os dois países decidiram "seguir em frente com a construção de submarinos de propulsão nuclear". 

A Coreia do Sul obteve "o apoio necessário (dos Estados Unidos) para ampliar sua autoridade sobre o enriquecimento de urânio e o reprocessamento de combustível usado", acrescentou.

Uma nota conjunta afirma que "os países se comprometeram a continuar sua colaboração com um grupo de trabalho sobre construção naval para aumentar o número de navios comerciais e militares americanos prontos para o combate".

O documento especifica que Washington deu "seu consentimento" a Seul para a construção dos submarinos, mas o local de fabricação ainda não está claro.

A tecnologia dos submarinos nucleares americanos é considerada um dos segredos militares mais bem guardados do planeta.

A nota estipula que Seul gastará 25 bilhões de dólares na compra de equipamentos militares americanos até 2030 e fornecerá apoio completo às forças americanas na Coreia do Sul por 33 bilhões de dólares.

