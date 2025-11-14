Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

China: atividade industrial e consumo continuam em desaceleração

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/11/2025 06:16

compartilhe

SIGA

O crescimento da atividade industrial e das vendas no varejo na China seguiu em desaceleração em outubro, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (14), no momento em que a segunda maior economia do mundo luta para superar uma profunda queda na demanda interna.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Uma crise prolongada no setor imobiliário, a desaceleração econômica desde a pandemia de covid-19 e a taxa elevada de desemprego entre os jovens prejudicam a confiança dos consumidores chineses há vários anos. 

O consumo das famílias do país também foi afetado pela disputa tarifária iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que os dois países concordaram em apaziguar no mês passado.

No atual cenário, as vendas no varejo aumentaram 2,9% em outubro na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE).

O número ficou levemente abaixo do aumento de 3% registrado em setembro e representa o quinto mês consecutivo de desaceleração no crescimento. 

Em um sinal da tensão contínua no setor, os preços dos imóveis residenciais novos caíram em outubro em termos anuais em 61 das 70 principais cidades pesquisadas pelas autoridades estatísticas.

Os dados do ONE também mostraram que a atividade industrial em outubro não alcançou as expectativas.

A produção manufatureira aumentou 4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior no mês passado, abaixo da previsão da agência econômica Bloomberg de 5,5% e o crescimento mais lento desde agosto do ano passado.

pfc/reb/dan/arm/mvl/fp

Tópicos relacionados:

china conjuntura consumo economia industria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay