Internacional

China convoca embaixador do Japão por comentários de primeira-ministra sobre Taiwan

AFP
AFP
13/11/2025 23:06

Pequim convocou o embaixador do Japão pelos comentários de sua nova primeira-ministra sobre Taiwan, uma ilha de governo democrático que a China reivindica como parte de seu território, informou a imprensa estatal do gigante asiático nesta sexta-feira (14, data local).

Sanae Takaichi, a primeira mulher a governar Japão, disse na semana passada, no Parlamento, que ataques armados da China contra Taiwan poderiam justificar o envio de tropas para apoiar a ilha em virtude da "autodefesa coletiva".

"O vice-ministro das Relações Exteriores chinês, Sun Weidong, convocou na quinta-feira o embaixador japonês na China, Kenji Kanasugi, para lhe expressar sua profunda preocupação pelos comentários equivocados da primeira-ministra japonesa", informou a agência oficial de notícias Xinhua.

Em meio a suas reivindicações de soberania, Pequim ameaçou usar a força para colocar Taiwan sob seu controle.

