Brasil e EUA avançam em acordo provisório para desbloquear relações, diz Mauro Vieira

AFP
AFP
13/11/2025 22:30

Brasil e Estados Unidos estão avançando em um acordo provisório para desbloquear as relações bilaterais, que pode ser alcançado ainda este mês, declarou o chanceler Mauro Vieira nesta quinta-feira (13), após se reunir com o secretário de Estado americano Marco Rubio em Washington.

Esta foi a segunda reunião em pouco mais de 24 horas entre ambos os chanceleres, após a mantida no Canadá às margens de uma reunião do G7, no âmbito das negociações sobre as tarifas que Washington impôs a Brasília.

Rubio "reafirmou o que tinha sido proposto já nas reuniões técnicas, que é a de se chegar a um acordo provisório até o final desse mês ou princípio do mês que vem, que estabelecesse [...] um mapa do caminho para uma negociação que poderia durar dois meses ou três meses, para então se concluir definitivamente todas as questões entre os dois países", explicou o chefe do Itamaraty aos jornalistas.

"O importante é dizer que é uma demonstração do interesse do governo americano, do secretário de Estado em solucionar todas as questões ainda pendentes na relação com o Brasil", acrescentou Mauro Vieira.

Em um breve comunicado, o Departamento de Estado indicou que Rubio e Mauro Vieira "discutiram sobre um quadro mútuo para a relação comercial" bilateral.

O presidente americano Donald Trump impôs tarifas de 50%, que estão entre as mais altas do mundo, sobre boa parte dos produtos brasileiros por causo do julgamento contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão.

A medida atingiu produtos como o café, cujo preço aumentou 21% em 12 meses em agosto nos Estados Unidos.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, anunciou nesta quarta que haverá  "em breve" um anúncio "substancial" sobre o preço do café e das bananas.

Os dois países trocaram propostas comerciais, e agora os Estados Unidos devem responder à última proposição brasileira, explicou Mauro Vieira.

