Já garantida na Copa de 2026, Inglaterra vence Sérvia (2-0) e mantém campanha 100%

Já classificada em outubro para a Copa do Mundo de 2026 que será disputada na América do Norte, a Inglaterra obteve seu sétimo triunfo consecutivo no Grupo K das Eliminatórias Europeias nesta quinta-feira (13), ao derrotar a Sérvia por 2 a 0 em Londres.

Diante de 74.289 espectadores que lotaram o Estádio de Wembley, o ponta Bukayo Saka abriu o placar no primeiro tempo com um chute de primeira perfeito aos 28 minutos.

As entradas de Phil Foden e Jude Bellingham no segundo tempo, que estavam afastados havia meses, deram um impulso ofensivo à equipe do técnico Thomas Tuchel, culminando com o segundo gol, marcado por Eberechi Eze, aos 90 minutos.

"O jogo ficou um pouco aberto demais. É bom que nem tudo seja tão fácil, por isso tivemos que esperar bastante até o gol decisivo", disse o treinador após a partida.

A Inglaterra tentará manter sua campanha 100% nas Eliminatórias na última rodada contra a Albânia, que garantiu vaga na repescagem europeia após uma vitória por 1 a 0, fora de casa, diante da modesta seleção de Andorra.

Depois desse jogo, Tuchel terá apenas dois amistosos em março antes de anunciar a lista de convocados para a Copa do Mundo.

