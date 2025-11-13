Assine
Wall Street fecha em baixa

AFP
AFP
13/11/2025 19:56

Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira (13), devido a dúvidas envolvendo os gastos relacionados à inteligência artificial (IA), que afetaram as ações de tecnologia. Os investidores também reduziram suas expectativas sobre novas reduções dos juros pelo Federal Reserve (Fed).

O Dow Jones caiu 1,65%, o Nasdaq recuou 2,29% e o S&P 500 fechou em baixa de 1,65%.

Assim como aconteceu no começo da semana, as grandes ações de tecnologia terminaram o dia no vermelho, como a Nvidia (-3,58%), Tesla (-6,64%) e Alphabet (-2,89%).

Surgiram dúvidas no mercado "sobre a possibilidade de os investimentos importantes em IA se traduzirem em retornos elevados", disse José Torres, da Interactive Brokers. A competição acirrada pelo desenvolvimento da IA generativa levou gigantes do setor a multiplicar seus investimentos, ao nível de dezenas ou até centenas de bilhões de dólares.

Paralelamente, os investidores temem cada vez mais que o Fed suspenda sua política de afrouxamento monetário. A governadora do Fed de Boston, Susan Collins, disse ontem que "a barra está bastante alta" para se considerar um novo corte de juros a curto prazo, e acrescentou que gostaria, primeiramente, de garantir que a inflação desacelerasse "de forma duradoura".

