Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Portugal perde para Irlanda e vai lutar por vaga na Copa de 2026 na última rodada

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/11/2025 19:32

compartilhe

SIGA

Ineficaz no ataque, nervoso na defesa, Portugal foi surpreendido e perdeu por 2 a 0 para a Irlanda nesta quinta-feira (13), em Dublin, adiando sua possível classificação para a Copa do Mundo de 2026 para o jogo decisivo de domingo, contra a Armênia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os irlandeses abriram o placar em um escanteio por meio de Troy Parrott (18'), que ampliou a vantagem pouco antes do intervalo (45'+1). 

Como símbolo da frustração da seleção portuguesa, seu capitão Cristiano Ronaldo foi expulso aos 60 minutos de jogo devido a uma cotovelada nas costas de Dara O'Shea. 

Portugal permanece na liderança do Grupo F com 10 pontos, dois à frente da Hungria, que venceu a Armênia por 1 a 0 em Erevan, no outro jogo desta rodada, também disputado nesta quinta-feira. 

A Irlanda está em terceiro lugar com 7 pontos.

tsc/cyj/iga/ag/aam/rpr

Tópicos relacionados:

2026 eliminatorias fbl irl mundial por wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay