Petróleo sobe em um mercado que avalia a demanda

Os preços do petróleo registraram uma leve alta nesta quinta-feira (13) após recuarem na véspera, com os operadores projetando as perspectivas de demanda após a publicação de vários relatórios importantes.

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em janeiro, subiu 0,48%, para 63,01 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em dezembro, ganhou 0,34% e foi a 58,69 dólares.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Agência Internacional de Energia (AIE) publicaram na quarta e quinta-feira, respectivamente, seus relatórios mensais sobre o estado do mercado petrolífero.

Ambos os organismos esperavam que a produção superasse as expectativas para o ano em curso e para o próximo ano. Suas perspectivas fizeram os preços do petróleo caírem desde quarta-feira.

No entanto, nos relatórios "a demanda está muito forte" e "supera os 100 milhões de barris por dia", destacou à AFP John Kilduff, da firma Again Capital.

A AIE estimou na quarta-feira que a demanda por petróleo poderia se estabilizar por volta de 2030 após décadas de aumento, mas outra hipótese, reintroduzida na ocasião, prevê que a demanda poderia, de fato, continuar crescendo até 2050.

Portanto, as perspectivas estruturais do petróleo a longo prazo tornaram-se "mais positivas em decorrência dessa mudança significativa por parte da AIE", segundo Ole Hansen, do Saxo Bank.

Isso ajudou a acalmar um pouco os ânimos dos operadores nesta quinta-feira, especialmente porque os temores de um excesso de petróleo já haviam feito os preços caírem consideravelmente nos últimos meses.

