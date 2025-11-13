EUA inclui grupos europeus antifascistas em lista de organizações terroristas

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (13), que designarão como "organizações terroristas" movimentos antifascistas e anarquistas de Alemanha, Itália e Grécia, no âmbito da ofensiva liderada pelo presidente Donald Trump contra o movimento Antifa.

O republicano assinou em setembro um decreto que classifica oficialmente como uma organização terrorista o movimento Antifa, um dia após a cerimônia em homenagem ao ativista conservador Charlie Kirk, que foi assassinado.

A medida desta quinta-feira inclui o "Antifa Ost", com sede na Alemanha, e outros três grupos na Itália e na Grécia, que serão considerados "organizações terroristas estrangeiras a partir de 20 de novembro", segundo um comunicado do secretário de Estado americano, Marco Rubio.

"O Antifa Ost realizou numerosos ataques na Alemanha contra pessoas percebidas como 'fascistas' [...] entre 2018 e 2023 e é acusada de ter realizado ataques na Hungria em 2023", especificou o texto.

O governo húngaro classificou o movimento Antifa como organização terrorista em setembro, seguindo o exemplo de Trump.

Quanto à Itália e à Grécia, Washington incluiu na lista a aliança anarquista italiana FAI/FRI e dois grupos anarquistas gregos.

Antifa é um termo abreviado para "antifascista", utilizado para descrever grupos difusos de extrema esquerda, mas especialistas apontam que se trata mais de uma ideologia do que de um grupo organizado.

Além disso, é um termo frequentemente mencionado pela direita e pela extrema direita em relação a atos de violência durante manifestações.

A inclusão na lista de Washington faz com que os membros dos grupos não possam ingressar nos Estados Unidos, tenham qualquer ativo no país congelado e torna crime fornecer-lhes apoio material.

O movimento ganhou notoriedade nos Estados Unidos a partir do primeiro mandato de Trump (2017-2021). Recentemente, a cidade de Portland, palco de recentes manifestações contra a política migratória do presidente, tornou-se o epicentro da ofensiva do governo republicano contra o movimento Antifa.

