Alcaraz garante terminar ano como número 1 do mundo
O tenista espanhol Carlos Alcaraz terminará 2025 como número um do ranking da ATP após sua vitória por 6-4 e 6-1 sobre o italiano Lorenzo Musetti nesta quinta-feira (13) no ATP Finals de Turim.
Alcaraz, de 22 anos, encerrará o ano como o tenista número um pela segunda vez em sua carreira, depois de 2022.
Este ano, o espanhol conquistou oito torneios, incluindo Roland Garros e o US Open, elevando seu total na carreira para 24 títulos, seis deles de Grand Slam.
