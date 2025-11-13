Assine
Alcaraz garante terminar ano como número 1 do mundo

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/11/2025 18:20

O tenista espanhol Carlos Alcaraz terminará 2025 como número um do ranking da ATP após sua vitória por 6-4 e 6-1 sobre o italiano Lorenzo Musetti nesta quinta-feira (13) no ATP Finals de Turim.

Alcaraz, de 22 anos, encerrará o ano como o tenista número um pela segunda vez em sua carreira, depois de 2022. 

Este ano, o espanhol conquistou oito torneios, incluindo Roland Garros e o US Open, elevando seu total na carreira para 24 títulos, seis deles de Grand Slam.

Tópicos relacionados:

tenis

