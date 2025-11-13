Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

França-Ucrânia tem homenagem a vítimas dos atentados de 13 de novembro de 2015

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/11/2025 18:08

compartilhe

SIGA

O Parque dos Príncipes foi palco, nesta quinta-feira (13), de uma homenagem, antes e durante a partida entre França e Ucrânia, às vítimas dos atentados de 13 de novembro de 2015 em Saint-Denis e Paris, que deixaram 132 mortos e 350 feridos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A cerimônia começou com um minuto de silêncio antes do início do jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Aos 13 minutos, os espectadores iluminaram seus celulares enquanto uma faixa com as cores da bandeira francesa era desfraldada em uma das arquibancadas, ao som da Marselhesa, o hino francês. 

Os jogadores e a comissão técnica da seleção francesa usavam o distintivo da Fundação Bleuet de France, que auxilia veteranos, vítimas de guerra e suas famílias. 

Na quarta-feira, em uma coletiva de imprensa, o capitão Kylian Mbappé falou em nome da equipe em memória das vítimas dos atentados. 

"Queríamos expressar nossa solidariedade a todos aqueles que perderam entes queridos, que foram afetados, feridos, mental ou fisicamente. Queremos que o povo francês saiba que, embora a classificação para a Copa do Mundo esteja em jogo, há coisas muito mais importantes", declarou ele.

kn/iga/an/aam/rpr

Tópicos relacionados:

2026 copa-do-mundo eliminatorias fbl fra franca mundial

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay