Convocado pela Seleção Brasileira, Vitor Roque almeja "voltar à Europa"

O atacante Vitor Roque, que está atualmente com a Seleção Brasileira se preparando para amistosos contra Senegal e Tunísia, afirmou nesta quinta-feira (13) que está "focado" no Palmeiras, mas deixou claro que "voltar à Europa" está entre seus próximos objetivos.

Roque, de 20 anos, reencontrou sua melhor forma no clube paulista após passar por dificuldades de adaptação na Espanha, onde atuou por Barcelona e Betis.

"Fui embora muito jovem... É um sonho retornar à Europa. Me adaptar, claro", comentou o atacante durante uma coletiva de imprensa em Londres, onde o Brasil do técnico Carlo Ancelotti vai enfrentar o Senegal no sábado, em preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Três dias depois, a seleção vai jogar contra a Tunísia em Lille, na França.

"Hoje estou focado no Palmeiras. E no futuro, se Deus quiser, eu volto à Europa", disse o jogador, que acumula 16 gols e três assistências em 30 partidas nesta temporada do Campeonato Brasileiro e também já marcou quatro gols na Copa Libertadores.

O 'Verdão' disputará a final da Libertadores contra o Flamengo no dia 29 de novembro e atualmente lidera o Campeonato Brasileiro.

"O importante é estar desempenhando bem no seu clube", disse Vitor Roque ao ser questionado sobre suas chances de conquistar uma vaga na seleção canarinho para a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá, embora esteja competindo com jogadores que atuam no futebol europeu como Matheus Cunha (Manchester United) e João Pedro (Chelsea).

"Se você estiver fazendo um bom trabalho no seu clube, eu acho que não tem essa diferença. Mas claro que jogar na Europa leva um peso sim, porque os melhores jogadores do mundo estão lá", argumentou.

Vitor Roque disputou apenas uma partida pela Seleção Brasileira, uma derrota por 2 a 1 para o Marrocos em um amistoso em março de 2023, quando Ramón Menezes estava no comando.

Ele sorri por vestir novamente a 'amarelinha' e mostrar que sua decisão de retornar ao futebol brasileiro "não foi um passo para trás".

"Graças a Deus consegui fazer meus gols, dar minhas assistências, e hoje estou aqui na seleção. Eu sempre falo que é um sonho realizado e estou muito feliz por estar aqui", afirmou ele.

