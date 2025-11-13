Assine
Homem joga ovos em Luis Rubiales durante apresentação de livro

13/11/2025 17:35

O ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales, condenado por agressão sexual por beijar à força a jogadora Jenni Hermoso, foi alvo nesta quinta-feira (13) de ovos jogados por um homem no lançamento do seu livro.

Vídeos publicados em redes sociais mostram o ex-dirigente do futebol espanhol sentado no palco, quando, do corredor entre as cadeiras, um homem lança três ovos, um dos quais atingiu as costas de Rubiales, que correu atrás do agressor antes de ele ser contido por pessoas que assistiam ao evento, em Madri.

Os vídeos não mostram o que aconteceu após o agressor ser retirado da sala. O evento prosseguiu normalmente.

Na última terça-feira, Rubiales havia defendido sua inocência no caso do beijo em Jenni. No programa de TV El Chiringuito, ele reiterou que o ato foi consentido e disse que é vítima de uma campanha "da extrema esquerda".

Após uma reforma do Código Penal da Espanha, um beijo não consentido pode ser considerado agressão sexual, categoria que abrange todos os tipos de violência sexual.

Rubiales também está envolvido em um caso de suspeita de corrupção relacionado ao contrato de transferência da Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita.

