Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Roberto Mancini é o novo técnico do Al-Sadd, do Catar

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/11/2025 17:13

compartilhe

SIGA

Roberto Mancini, ex-técnico da Itália e da Arábia Saudita, assinou um contrato de dois anos e meio com o Al-Sadd, anunciou o clube catari, atual campeão nacional, em suas redes sociais nesta quinta-feira (13).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O italiano de 60 anos, que levou a Itália ao título da Eurocopa em 2021, estava sem clube desde sua demissão do comando da seleção da Arábia Saudita em outubro de 2014.

Mancini assumiu o comando dos 'Falcões Verdes' em agosto de 2023, mas não conseguiu os resultados esperados pela seleção asiática. Em 18 partidas sob seu comando, a equipe registrou sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. 

No Al-Sadd, Mancini sucede o espanhol Félix Sánchez, que foi demitido em outubro após levar o clube ao seu 18º título do Campeonato Catari.

Após nove rodadas, o Al-Sadd é atualmente o sexto no campeonato catari, oito pontos atrás do líder Al-Gharafa.

O clube ocupa está em décimo em seu grupo na Liga dos Campeões da Ásia, cinco pontos atrás da oitava posição, a última que garante uma vaga na fase eliminatória.

lh/iga/pm/aam

Tópicos relacionados:

fbl ita qat

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay