Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Eurodeputadas grávidas e mães recentes poderão votar por procuração

Publicidade
Carregando...
CC
Camille CAMDESSUS
CC
Camille CAMDESSUS
Repórter
13/11/2025 15:06

compartilhe

SIGA

Deputadas europeias grávidas e que se tornaram mães recentemente terão o direito de votar por procuração no Parlamento Europeu, de acordo com uma alteração nas regras aprovada pela Assembleia nesta quinta-feira (13) e agora enviada aos Estados-membros para votação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Atualmente, votar no órgão da União Europeia só é possível de forma presencial, o que os críticos consideram injusto para as mulheres, já que algumas podem ser obrigadas a faltar a sessões importantes antes ou depois do parto.

Nesta quinta-feira, os deputados aprovaram a atualização das regras para permitir que colegas grávidas ou que tenham dado à luz recentemente deleguem a outro parlamentar que vote em seu nome.

"Nenhuma mulher deveria ter que escolher entre servir seus eleitores e ter filhos", disse a presidente do Parlamento, Roberta Metsola, saudando a proposta "histórica", que foi adotada sob aplausos de defensores dos direitos das mulheres.

As mudanças permitirão o voto por procuração até três meses antes da data prevista para o parto e até seis meses após o nascimento.

"É um verdadeiro progresso", disse a deputada socialista francesa Chloé Ridel, de 33 anos, que dará à luz seu primeiro filho em menos de um mês, observando que, às vezes, um único voto pode ser decisivo.

A aprovação dos Estados-membros é necessária para que as novas regras entrem em vigor.

O Parlamento não estendeu o direito de voto por procuração aos pais, como alguns setores da esquerda haviam solicitado.

ub-cjc/ec/sbk/mab/mb/aa/am

Tópicos relacionados:

mulheres politica ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay