Mais de 20 jogadores da primeira divisão turca são suspensos por apostas

13/11/2025 14:56

O Conselho Disciplinar da Federação Turca de Futebol (TFF) suspendeu, nesta quinta-feira (13), 102 jogadores, incluídos 25 da primeira divisão, acusados de apostar em partidas, prática proibida para jogadores de futebol. 

As suspensões vão desde os 45 dias até doze meses, detalhou a TFF, que na segunda-feira havia acusado 1.024 jogadores, em sua maioria da terceira e quarta divisão, de terem apostado. 

Dois jogadores do Galatasaray, atual tricampeão da Turquia, estão entre os 102 punidos: o jogador da seleção turca Eren Elmali, que recebeu uma suspensão de 45 dias, e Metehan Baltaci, suspenso por nove meses. 

Elmali, de 25 anos, reconheceu ter apostado há quase cinco anos quando jogava na quarta divisão. 

O atacante senegalês do Konyaspor, Alassane Ndao, único jogador estrangeiro envolvido, foi suspenso por 12 meses, indicou a TFF. 

O clube Amedspor, atualmente terceiro no campeonato da segunda divisão, anunciou na noite desta quinta-feira ter rescindido os contratos de cinco de seus jogadores punidos pela TFF. 

A federação não revelou se alguns dos 102 jogadores punidos apostaram em jogos dos quais estavam participando. 

A TFF já havia suspendido no final de outubro 149 árbitros que também realizaram apostas nas partidas, com punições que vão de oito a doze meses. Seis deles foram detidos provisoriamente na segunda-feira no marco de uma investigação judicial. 

