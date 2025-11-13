Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Protesto pró-palestino em Berlim no emblemático Portão de Brandemburgo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/11/2025 14:20

compartilhe

SIGA

Ativistas pró-palestinos usaram, nesta quinta-feira (13), uma plataforma elevatória para exibir uma faixa no famoso Portão de Brandemburgo, símbolo de Berlim e da Alemanha, antes de serem detidos pela polícia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Seis ativistas vestidos com coletes de segurança conduziram um elevador na movimentada praça turística ao meio-dia, e três deles usaram rapidamente a máquina de construção para subir ao topo do monumento, que tem 26 metros de altura.

A ação militante ocorreu "muito rapidamente", declarou Florian Nath, porta-voz da polícia de Berlim.

"Chegamos em minutos, mas a plataforma já estava subindo. Não a interrompemos porque teria sido muito perigoso em caso de acidente ou queda", detalhou.

Os três ativistas que subiram exibiram uma faixa com a inscrição "Nunca mais genocídio - liberdade para a Palestina" e acenderam sinalizadores. Os outros três que permaneceram no chão trancaram-se na cabine do elevador, e a polícia quebrou um vidro para poder detê-los.

Uma equipe especial da polícia subiu ao Portão de Brandemburgo para prendê-los e fazê-los descer em uma operação que durou aproximadamente uma hora e meia, precisou Nath.

Os seis ativistas foram colocados sob custódia por várias supostas infrações, incluindo invasão ilegal.

Os investigadores devem verificar se o uso da plataforma causou danos ao monumento do século XVIII.

pyv/lep/lpt/mab/mb/dd/aa

Tópicos relacionados:

alemanha conflito israel manifestacao palestinos politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay