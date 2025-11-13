Assine
Colômbia recua e manterá cooperação em inteligência com EUA

13/11/2025 13:13

A Colômbia manterá a cooperação em inteligência com os Estados Unidos, afirmou nesta quinta-feira (13) o ministro do Interior do país sul-americano, Armando Benedetti, após sinalizar que a ordem do governo de suspendê-la foi mal interpretada pela imprensa.

Em meio a uma forte crise diplomática entre os aliados históricos, o presidente de esquerda Gustavo Petro ordenou na terça-feira a suspensão da inteligência de segurança compartilhada com Washington em resposta aos bombardeios americanos a supostas lanchas de narcotraficantes no Caribe e no Pacífico, uma decisão que despertou críticas de especialistas e militares consultados pela AFP. 

"Houve uma má interpretação por parte da imprensa colombiana e de alguns funcionários de alto escalão do governo. O presidente Petro nunca disse que as agências de controle americanas FBI, DEA e HSI vão deixar de trabalhar na Colômbia em conjunto com nossas agências de inteligência", escreveu Benedetti no X.

