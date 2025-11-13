MP argentino pede demissão de juíza por documentário sobre Maradona

O Ministério Público argentino pediu, nesta quinta-feira(13), a demissão da juíza Julieta Makintach, afastada do processo que apura a morte de Diego Maradona e submetida a um julgamento político por participar de um documentário sobre o caso.

A procuradora-geral Analía Duarte alegou que a juíza "mentiu, pressionou, manipulou, foi parcial, abusou do poder que sua posição lhe conferia e utilizou recursos materiais e humanos do erário público em benefício próprio".

"Cabe sua demissão", concluiu durante seus argumentos na sede da Suprema Corte da província de Buenos Aires, na cidade de La Plata.

Em maio, um escândalo veio à tona após a divulgação de imagens de Makintach como protagonista de um documentário sobre o processo que buscava determinar responsabilidades da equipe médica de Maradona em sua morte em 2020.

Por conta do incidente, a magistrada foi removida e o processo anulado.

O julgamento político que pode resultar em sua destituição foi concluído nesta quinta-feira. O veredicto deve ser conhecido na próxima semana.

Para a procuradora, o projeto do documentário "estava sob supervisão e controle" de Makintach.

Em seus argumentos, os advogados da acusação se somaram aos pedidos do Ministério Público: "Quiseram nos fazer de tolos", disse um deles.

A juíza negou estar ciente do conteúdo do documentário: "Uma amiga veio e me pediu uma entrevista, e esse foi o meu erro", disse aos jornalistas ao entrar no tribunal.

"Lamento que isso tenha sido distorcido dessa maneira, lamento que tenha levado à anulação de um julgamento", acrescentou.

A anulação do julgamento jogou por terra 21 audiências e 44 depoimentos testemunhais, entre eles os das filhas do astro do futebol, Dalma, Gianinna e Jana, que reviveram entre lágrimas o momento da morte do pai.

Um novo tribunal fixou para 17 de março de 2026 o início de um novo julgamento para determinar as responsabilidades de sete integrantes de sua equipe médica.

Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, enquanto se recuperava de uma operação neurológica em sua casa.

