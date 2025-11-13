Assine
PERIGO

Emprego dos sonhos no exterior pode ser pesadelo; saiba como não ser vítima

Promessas de salários altos e vida no exterior são iscas para armadilhas; aprenda a identificar propostas de trabalho falsas e a checar empresas

JR
João Renato Faria
13/11/2025 12:20 - atualizado em 13/11/2025 12:20

Emprego dos sonhos no exterior pode ser pesadelo; saiba como não ser vítima
Tráfico humano é um dos riscos de falsas promessas de emprego no exterior crédito: Estado de Minas

O sonho de uma carreira internacional com salário atrativo transformou-se em um pesadelo para brasileiros atraídos por falsas propostas de emprego no Sudeste Asiático. Casos recentes, como o da mineira presa no Camboja que teria sido alvo de armação após ser vítima de tráfico humano servem de alerta para um tipo de crime cada vez mais comum: os golpes que usam vagas de trabalho como isca para enganar quem busca uma nova oportunidade profissional.

Leia: Vaga dos sonhos vira pesadelo de mineira no Sudeste Asiático

Essas armadilhas geralmente seguem um padrão. Os golpistas criam anúncios atraentes em redes sociais como Facebook e LinkedIn, ou em aplicativos de mensagens como o Telegram, e enviam mensagens diretas com promessas de altos salários, benefícios generosos e pouca exigência de experiência. A comunicação inicial costuma ser apressada, criando um senso de urgência para que a vítima não tenha tempo de pesquisar a fundo sobre a suposta empresa.

As propostas fraudulentas frequentemente envolvem vagas para trabalho remoto ou em outros países, explorando o desejo de muitas pessoas por flexibilidade ou uma vida no exterior. O objetivo dos criminosos varia, desde roubar dados pessoais e financeiros até envolver as vítimas em esquemas de exploração ou lavagem de dinheiro. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, só em 2024, 63 brasileiros foram identificados em situações de tráfico para trabalho forçado, com a maioria dos casos concentrada no Sudeste Asiático: Filipinas (32%); Laos (17%) e Camboja (11%).

Como identificar uma proposta de emprego falsa

A atenção a detalhes é a principal ferramenta para se proteger. Vagas que parecem boas demais para ser verdade quase sempre são. É fundamental desconfiar de processos seletivos excessivamente simples, que não contam com entrevistas aprofundadas por vídeo ou presenciais com os gestores da área.

Alguns sinais de alerta são claros e podem ajudar a evitar que você se torne a próxima vítima. Veja os principais pontos a serem observados:

  • Comunicação suspeita: erros de português, e-mails enviados de domínios públicos (como Gmail ou Hotmail) em vez de um endereço corporativo e mensagens que pressionam por uma resposta rápida são indicativos de fraude.

  • Pedidos de dinheiro: empresas legítimas nunca cobram por treinamentos, exames admissionais, materiais de trabalho ou para garantir a vaga. Se houver qualquer tipo de cobrança, é golpe.

  • Falta de informações online: pesquise o nome da empresa em sites de busca e em redes profissionais como o LinkedIn. A ausência de um site oficial, perfis de outros funcionários ou de notícias sobre a companhia é um forte indício de que ela não existe.

  • Promessas exageradas: salários muito acima da média do mercado para a função oferecida, sem a exigência de qualificações compatíveis, são uma tática comum para atrair vítimas.

Antes de aceitar qualquer oferta, verifique as informações nos canais oficiais da empresa. Procure pelo site institucional e entre em contato por meio dos telefones ou e-mails listados para confirmar se a vaga e o recrutador são de fato legítimos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

