Emprego dos sonhos no exterior pode ser pesadelo; saiba como não ser vítima

O sonho de uma carreira internacional com salário atrativo transformou-se em um pesadelo para brasileiros atraídos por falsas propostas de emprego no Sudeste Asiático. Casos recentes, como o da mineira presa no Camboja que teria sido alvo de armação após ser vítima de tráfico humano servem de alerta para um tipo de crime cada vez mais comum: os golpes que usam vagas de trabalho como isca para enganar quem busca uma nova oportunidade profissional.

Essas armadilhas geralmente seguem um padrão. Os golpistas criam anúncios atraentes em redes sociais como Facebook e LinkedIn, ou em aplicativos de mensagens como o Telegram, e enviam mensagens diretas com promessas de altos salários, benefícios generosos e pouca exigência de experiência. A comunicação inicial costuma ser apressada, criando um senso de urgência para que a vítima não tenha tempo de pesquisar a fundo sobre a suposta empresa.

As propostas fraudulentas frequentemente envolvem vagas para trabalho remoto ou em outros países, explorando o desejo de muitas pessoas por flexibilidade ou uma vida no exterior. O objetivo dos criminosos varia, desde roubar dados pessoais e financeiros até envolver as vítimas em esquemas de exploração ou lavagem de dinheiro. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, só em 2024, 63 brasileiros foram identificados em situações de tráfico para trabalho forçado, com a maioria dos casos concentrada no Sudeste Asiático: Filipinas (32%); Laos (17%) e Camboja (11%).

Como identificar uma proposta de emprego falsa

A atenção a detalhes é a principal ferramenta para se proteger. Vagas que parecem boas demais para ser verdade quase sempre são. É fundamental desconfiar de processos seletivos excessivamente simples, que não contam com entrevistas aprofundadas por vídeo ou presenciais com os gestores da área.

Alguns sinais de alerta são claros e podem ajudar a evitar que você se torne a próxima vítima. Veja os principais pontos a serem observados:

Comunicação suspeita: erros de português, e-mails enviados de domínios públicos (como Gmail ou Hotmail) em vez de um endereço corporativo e mensagens que pressionam por uma resposta rápida são indicativos de fraude.

Pedidos de dinheiro: empresas legítimas nunca cobram por treinamentos, exames admissionais, materiais de trabalho ou para garantir a vaga. Se houver qualquer tipo de cobrança, é golpe.

Falta de informações online: pesquise o nome da empresa em sites de busca e em redes profissionais como o LinkedIn. A ausência de um site oficial, perfis de outros funcionários ou de notícias sobre a companhia é um forte indício de que ela não existe.

Promessas exageradas: salários muito acima da média do mercado para a função oferecida, sem a exigência de qualificações compatíveis, são uma tática comum para atrair vítimas.

Antes de aceitar qualquer oferta, verifique as informações nos canais oficiais da empresa. Procure pelo site institucional e entre em contato por meio dos telefones ou e-mails listados para confirmar se a vaga e o recrutador são de fato legítimos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.