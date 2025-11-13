Assine
Justiça francesa autoriza fundador do Telegram a viajar ao exterior sem restrições

13/11/2025 12:08

A França suspendeu a proibição de viajar para o exterior imposta ao fundador do Telegram, Pavel Durov, que está sendo investigado por conteúdo ilegal em seu aplicativo de mensagens, indicou nesta quinta-feira (13) uma fonte judicial próxima do caso.

O empresário russo de 41 anos foi detido em Paris em 2024 e está sob investigação da justiça por suposta cumplicidade da plataforma em atividades criminosas.

Durov, que inicialmente estava proibido de sair da França, teve seu controle judicial afrouxado em julho, permitindo-lhe residir nos Emirados Árabes Unidos, onde fica a sede do Telegram, embora devesse retornar pontualmente ao país europeu.

No momento, as autoridades suspenderam completamente sua proibição de viajar, e ele não é mais obrigado a se apresentar à polícia em Nice, sudoeste da França, a cada duas semanas.

Durante o último ano "ele cumpriu completamente com seu controle judicial", disse à AFP uma fonte do judiciário que pediu anonimato.

Durov, que possui passaporte francês e russo, está acusado de não atuar contra a difusão de conteúdos criminosos, como imagens de abusos sexuais de menores.

Durante um interrogatório em dezembro de 2024, o empresário reconheceu uma crescente presença criminal na plataforma e se comprometeu a fortalecer a supervisão do conteúdo.

No entanto, o fundador do Telegram acusou as autoridades francesas de não seguirem os procedimentos legais adequados ao apresentar consultas sobre moderação de conteúdo.

