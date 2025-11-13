Assine
Ciberataque afeta sites do governo e defesa da Dinamarca

13/11/2025 11:09

Sites do governo e da defesa da Dinamarca foram alvo, nesta quinta-feira (13), de um amplo ciberataque, cuja autoria foi reivindicada por um grupo de hackers pró-Rússia. 

A Dinamarca, reconhecida por seu firme apoio à Ucrânia, celebrará eleições locais em poucos dias. 

A Agência de Proteção Civil da Dinamarca indicou, em um comunicado enviado à AFP, que estava "ciente de que várias empresas e sites dinamarqueses estavam enfrentando interrupções e falhas operacionais devido a ataques DDoS". 

Os ataques de negação de serviço distribuído (DDoS) bloqueiam o acesso a um site ao sobrecarregar seus servidores com tráfego. 

A agência informou que estava "acompanhando de perto a situação", em coordenação com a inteligência militar dinamarquesa. 

Um grupo de hackers pró-Rússia chamado NoName057 afirmou nas redes sociais ter atacado sites dinamarqueses como o Ministério dos Transportes, o portal estatal Borger.dk e a companhia de defesa Terma. 

"Sabemos que um grupo de hackers russos disse que interromperia nosso site e os de várias autoridades dinamarquesas, mas é muito cedo para confirmar que eles sejam os responsáveis", declarou Tobias Brun-Falkencrone, porta-voz da Terma. 

O mesmo grupo pró-Rússia afirmou, na quarta-feira, ter atacado os portais de vários municípios dinamarqueses.

overflay