Julgamento de recurso do ex-presidente francês Sarkozy começará em março

O julgamento de apelação do ex-presidente da França Nicolas Sarkozy pelo suposto financiamento ilegal de sua campanha eleitoral de 2007 começará em março, anunciou a Justiça nesta quinta-feira (13), três dias após ter saído da prisão.

Sarkozy, de 70 anos, foi preso na penitenciária parisiense de La Santé em 21 de outubro devido a uma condenação de cinco anos de prisão por associação criminosa neste caso e, apesar de ter recorrido, a Justiça ordenou a aplicação da pena.

O tribunal de Paris o condenou em setembro por permitir que pessoas próximas a ele se aproximassem da Líbia de Muammar Gaddafi, falecido em 2011, para obter fundos para o financiamento ilegal de sua campanha vitoriosa de 2007.

Embora o processo não tenha demonstrado que o dinheiro foi utilizado "em última instância", o tribunal destacou que os recursos saíram da Líbia, o condenou e pediu seu ingresso na prisão pela "gravidade excepcional dos fatos".

Mas no mesmo dia ele solicitou liberdade condicional, como permitido por lei para pessoas com mais de 70 anos, e deixou a prisão na segunda-feira, aguardando em liberdade o julgamento do recurso, embora com medidas de controle judicial.

O novo julgamento será realizado de 16 de março a 3 de junho, anunciou nesta quinta-feira o tribunal de apelação de Paris.

ng-amd-edy/tjc/pb/yr/jc