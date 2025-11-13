França recorda 10 anos dos atentados de Paris

A França recorda nesta quinta-feira (13) o décimo aniversário dos atentados extremistas mais violentos registrados em seu território, que deixaram 130 mortos em Paris e feridas que permanecem abertas.

O aniversário dos ataques reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI) acontece com Salah Abdeslam, o único membro vivo dos terroristas que executaram os atentados, preso e com um projeto de museu em desenvolvimento.

"A democracia sempre vence", afirmou à AFP François Hollande, que era presidente na época dos ataques. "A França, ao longo dos anos, conseguiu permanecer unida e superar tudo", completou.

Para marcar os 10 anos da tragédia que chocou o mundo, o presidente Emmanuel Macron visitará os locais dos ataques, antes de pronunciar um discurso à tarde para inaugurar um Jardim da Memória, ao lado da Prefeitura de Paris.

Os ataques começaram nas imediações do Stade de France, ao norte de Paris, onde a seleção da França disputava um amistoso contra a Alemanha na presença do então presidente francês. Uma pessoa morreu na área.

Hollande foi retirado do local e, na mesma noite, fez um discurso na televisão sobre o "horror" vivido pelo país viveu. Poucos dias depois, ele declarou a França "em guerra" contra os jihadistas e seu autoproclamado califado, que na época incluía regiões entre a Síria e o Iraque.

Na sequência, os terroristas assassinaram quase 90 pessoas na sala de espetáculos Bataclan, onde acontecia um show do grupo Eagles of Death Metal, e outras dezenas em restaurantes e cafés da capital francesa.

Nove criminosos morreram atingidos por tiros da polícia ou quando ativaram os explosivos que carregavam presos a seus corpos, exceto Abdeslam, que fugiu e foi detido meses depois na Bélgica. Atualmente, ele cumpre a pena de prisão perpétua.

- "Os terroristas não venceram" -

As forças apoiadas pelos Estados Unidos derrotaram em 2019, no leste da Síria, os últimos vestígios do autoproclamado califado do EI, que atraiu residentes franceses e inspirou os ataques de Paris.

Abdeslam permanece preso e está aberto à ideia de conversar com as vítimas dos ataques, caso desejem participar de uma iniciativa de "justiça restaurativa", segundo sua advogada Olivia Ronen.

Contudo, a ex-namorada do jihadista condenado, com quem ele rompeu no início deste ano, foi detida e acusada, na segunda-feira, de planejar um ataque jihadista. A investigação está em curso.

Em Paris, os sobreviventes e parentes dos falecidos tentam reconstruir suas vidas e, neste 10º aniversário, desejam ressaltar que "os terroristas não venceram naquela noite", segundo Arthur Dénouveaux, que estava no Bataclan em 13 de novembro de 2015.

Eva, que não quis revelar seu sobrenome, perdeu uma perna no ataque ao café 'La Belle Équipe', onde 21 pessoas morreram. Desde então, ela voltou a frequentar os cafés da capital, mas "nunca mais" ficou de costas para a rua.

Alguns sentem apreensão com as homenagens. O filho de 23 anos de Stéphane Sarrade, Hugo, foi assassinado no Bataclan, um lugar que ele evita desde então. "Sou incapaz de ir até lá", disse à AFP. Este ano ele também não visitará o local.

Os nomes das 130 pessoas assassinadas em 13 de novembro de 2015, assim como dos dois sobreviventes que não conseguiram superar o trauma e cometeram suicídio, foram inscritos em placas de homenagens em Paris.

O Museu Memorial do Terrorismo, que deve abrir as portas em 2029, abrigará quase 500 objetos relacionados aos ataques ou às suas vítimas - como um ingresso do show no Bataclan -, fornecidos pelas famílias.

