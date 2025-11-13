Coreia do Sul suspende voos para não prejudicar provas de admissão nas universidades

A Coreia do Sul organiza nesta quinta-feira (13) as provas de admissão nas universidades e, como já é tradição para não desconcentrar os estudantes, diversos voos foram suspensos, a Bolsa abriu uma hora mais tarde e os pais vistaram templos e rezaram por bons resultados.

O temido exame, conhecido localmente como "Suneung", é essencial para a admissão nas melhores instituições de ensino e é amplamente considerado como a porta de entrada para a mobilidade social, a segurança econômica e, inclusive, um bom casamento.

Com tanto em disputa, o governo sul-coreano evita perturbações no dia, considerado por muitos o mais importante da vida dos estudantes.

As autoridades determinaram uma proibição nacional de 35 minutos aos voos durante a prova de compreensão auditiva de inglês, exceto em casos de emergência. Bancos e prédios públicos pediram aos funcionários que iniciassem o dia de trabalho uma hora mais tarde para evitar o tráfego nas rodovias.

Um total de 140 voos, incluindo 75 internacionais, foram reprogramados entre 13h05 e 13h40 locais devido ao exame, informou o Ministério dos Transportes à AFP.

"Estou muito nervoso, mas como me preparei muito, farei o meu melhor", disse Kim Min-jae, de 18 anos, ao entrar em um centro de exames em Seul.

Ele afirmou que seus pais estavam "ainda mais nervosos" do que ele quando saiu de casa. "Eles tentaram garantir que eu estava levando tudo", contou, sorrindo.

Os vídeos da polícia levando os estudantes que chegam atrasados às salas de exame também viralizam a cada ano.

Mais de 550.000 alunos se inscreveram para o exame em 2025.

Depois de levar os filhos aos locais de prova, os pais costumam visitar templos para orar por bons resultados.

"Vou a um templo budista perto da minha casa para rezar com outras mães durante as horas de prova", declarou à AFP Han Yu-na, uma mãe de 50 anos.

