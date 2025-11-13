Polícia japonesa recebe autorização para usar rifles contra ursos

A polícia japonesa pode utilizar rifles a partir desta quinta-feira (13) contra os ursos, após a revisão das rigorosas leis locais sobre armas, para combater uma onda de ataques mortais dos animais que, inclusive, motivaram a emissão de um alerta por parte do governo dos Estados Unidos.

Desde abril, 13 pessoas morreram - um número recorde - em ataques destes animais em todo o país, com incidentes relatados quase diariamente de ursos entrando em casas, caminhando nas imediações de escolas e provocando estragos em supermercados.

O governo anunciou medidas para enfrentar o aumento dos ataques, que, segundo os cientistas, é motivado pelo rápido crescimento da população dos animais, combinado com a baixa colheita de bolotas (fruto do carvalho e fonte de alimento dos ursos) deste ano e a diminuição da presença humana em certas regiões.

As regiões de Akita e Iwate (norte do país), onde ocorreram a maioria dos ataques, organizaram nesta quinta-feira uma cerimônia para a polícia, que agora terá permissão para utilizar rifles e atirar nos ursos.

As autoridades locais confirmaram à AFP que as mudanças na regulamentação sobre armas entraram em vigor nesta quinta-feira. A revisão ocorreu depois que a imprensa informou que as pistolas fornecidas à polícia japonesa têm uso limitado contra os ursos, sem potência suficiente para matar os animais.

A embaixada dos Estados Unidos em Tóquio publicou, na quarta-feira, um "alerta de vida selvagem" em seu site, no qual pede a seus cidadãos que evitem caminhar sozinhos nas áreas onde ursos foram observados ou que permaneçam afastados destas regiões.

A missão diplomática informou que as autoridades locais fecharam um zoológico em Sapporo, norte do Japão, próximo ao Consulado Geral dos Estados Unidos, depois que observaram um urso nas imediações.

O governo britânico também pediu que os viajantes evitem caminhadas sozinhos.

Na quarta-feira, um filhote de urso apareceu nas proximidades do aeroporto de Iwate Hanamaki, na província de Iwate, o que provocou o fechamento da pista por mais de uma hora.

kh/aph/tc/arm/mas/fp