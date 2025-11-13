Assine
Índia anuncia plano de US$ 5 bilhões para limitar impacto das tarifas americanas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/11/2025 06:07

A Índia anunciou nesta quinta-feira (13) um plano de 5 bilhões de dólares (26,4 bilhões de reais) para reforçar a competitividade de suas exportações e limitar o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos.

O primeiro-ministro Narendra Modi informou em um comunicado que o governo aprovou uma Missão de Promoção das Exportações (EPM) para "melhorar a competitividade exportadora".

Washington impõe tarifas de 50% a Nova Délhi em retaliação por suas compras de petróleo russo.

O programa, com um orçamento de quase 3 bilhões de dólares, deve prosseguir até o ano fiscal 2030-2031 e substituirá vários planos anteriores.

O objetivo é ajudar os pequenos fabricantes a conseguir acesso a financiamento comercial mais barato, para que possam atender às normas de qualidade internacionais.

"Apoio prioritário será concedido aos setores afetados pelos recentes aumentos das tarifas globais", afirmou o Ministério do Comércio em um comunicado.

O programa pretende estimular as exportações de produtos que exigem mais mão de obra, como têxteis, couro, pedras preciosas, engenharia e produtos marinhos, segundo o ministério. 

A economia indiana, a quinta maior do mundo, cresceu 7,8% em termos anuais entre abril e junho de 2025, o ritmo mais rápido dos últimos cinco trimestres.

sai/pjm/pc/arm/fp

Tópicos relacionados:

comercio diplomacia economia eua exportacoes india politica

