EUA oferece recompensa por informação sobre ataque a helicóptero na Colômbia

A embaixada dos Estados Unidos na Colômbia ofereceu nesta quarta-feira (12) uma recompensa de até 5 milhões de dólares (cerca de 26,4 milhões de reais) por informações sobre um ataque com drone a um helicóptero de fabricação americana que matou 13 policiais em agosto.

"Você tem informações sobre o atentado de 21 de agosto relacionado à frente 36 do EMBF, das dissidências das Farc-EP?", diz a embaixada em uma publicação na rede social X.

Nesse mesmo dia, em diferentes episódios de violência armada, 19 pessoas morreram no país.

O governo colombiano responsabilizou a principal dissidência das Farc, conhecida como Estado-Maior Central (EMC), liderada por "Iván Mordisco".

A publicação da embaixada menciona que o helicóptero abatido, um Black Hawk UH-60 de fabricação americana, participava de operações de erradicação de plantações de folha de coca — base da cocaína — na região do Bajo Cauca, no departamento de Antioquia (noroeste).

A representação diplomática dos Estados Unidos raramente anuncia recompensas por informações sobre integrantes de grupos guerrilheiros ou ataques contra as forças de segurança no país sul-americano.

"Seu relato pode torná-lo elegível a uma recompensa e à realocação", acrescenta a embaixada americana.

O ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez, afirmou na rede X que recompensas como essa foram eficazes no passado.

Na terça-feira, o governo colombiano havia anunciado a morte de 19 integrantes das dissidências comandadas por "Mordisco" em uma área rural de Calamar, no departamento de Guaviare (sudeste), no maior bombardeio contra o grupo desde o início do governo do presidente de esquerda Gustavo Petro, em 2022.

No mesmo dia, Petro ordenou "suspender" o intercâmbio de informações de inteligência com agências de segurança de Washington, em resposta a bombardeios dos Estados Unidos contra embarcações supostamente utilizadas pelo narcotráfico no Caribe e no Pacífico.

