Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA oferece recompensa por informação sobre ataque a helicóptero na Colômbia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/11/2025 22:00

compartilhe

SIGA

A embaixada dos Estados Unidos na Colômbia ofereceu nesta quarta-feira (12) uma recompensa de até 5 milhões de dólares (cerca de 26,4 milhões de reais) por informações sobre um ataque com drone a um helicóptero de fabricação americana que matou 13 policiais em agosto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Você tem informações sobre o atentado de 21 de agosto relacionado à frente 36 do EMBF, das dissidências das Farc-EP?", diz a embaixada em uma publicação na rede social X.

Nesse mesmo dia, em diferentes episódios de violência armada, 19 pessoas morreram no país.

O governo colombiano responsabilizou a principal dissidência das Farc, conhecida como Estado-Maior Central (EMC), liderada por "Iván Mordisco".

A publicação da embaixada menciona que o helicóptero abatido, um Black Hawk UH-60 de fabricação americana, participava de operações de erradicação de plantações de folha de coca — base da cocaína — na região do Bajo Cauca, no departamento de Antioquia (noroeste).

A representação diplomática dos Estados Unidos raramente anuncia recompensas por informações sobre integrantes de grupos guerrilheiros ou ataques contra as forças de segurança no país sul-americano.

"Seu relato pode torná-lo elegível a uma recompensa e à realocação", acrescenta a embaixada americana.

O ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez, afirmou na rede X que recompensas como essa foram eficazes no passado.

Na terça-feira, o governo colombiano havia anunciado a morte de 19 integrantes das dissidências comandadas por "Mordisco" em uma área rural de Calamar, no departamento de Guaviare (sudeste), no maior bombardeio contra o grupo desde o início do governo do presidente de esquerda Gustavo Petro, em 2022.

No mesmo dia, Petro ordenou "suspender" o intercâmbio de informações de inteligência com agências de segurança de Washington, em resposta a bombardeios dos Estados Unidos contra embarcações supostamente utilizadas pelo narcotráfico no Caribe e no Pacífico.

cjc/mr/lm/rpr

Tópicos relacionados:

atentado colombia crime dissidencias guerrilha violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay