Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Emissões de CO2 geradas por combustíveis fósseis atingirão recorde em 2025, segundo estudo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/11/2025 21:14

compartilhe

SIGA

As emissões globais de CO2 geradas por combustíveis fósseis atingirão um recorde em 2025 devido ao maior uso de carvão, petróleo e gás, segundo uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (13, data local) que alerta que limitar o aumento das temperaturas a 1,5°C pode ser "impossível".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As emissões de CO2 provenientes de combustíveis fósseis serão 1,1% maiores em 2025 do que no ano anterior, alcançando 38,1 bilhões de toneladas, de acordo com o relatório anual Global Carbon Budget.

klm/lth/jxb/jvb/an/am

Tópicos relacionados:

brasil clima cop30 emissions meioambiente onu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay