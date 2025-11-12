Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Wall Street fecha com recorde do Dow Jones

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/11/2025 20:52

compartilhe

SIGA

Wall Street fechou nesta quarta-feira (12) com resultados mistos e investidores se desfazendo de ações de tecnologia em favor de setores mais tradicionais, no momento em que se aguarda o desbloqueio do orçamento do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Dow Jones subiu 0,68% e fechou com um recorde de 48.254,82 pontos. Já o S&P 500 ficou estável (+0,06%) e o Nasdaq caiu 0,26%. 

"Vemos hoje um reequilíbrio em detrimento de certas ações de tecnologia, para papéis mais consolidados historicamente", principalmente dos setores financeiro e de saúde, explicou à AFP Patrick O'Hare, analista da Briefing.com. A seguradora UnitedHealth, uma das principais empresas que compõem o Dow Jones, subiu 3,55%, aos US$ 339,09.

"O apetite pela compra de ações de grande valor de mercado diminuiu no momento. Os investidores buscam identificar setores que poderiam ter passado despercebidos", comentou O'Hare. Isso explica a queda do Nasdaq em favor do avanço do Dow Jones, que inclui empresas e indústrias mais tradicionais.

O mercado também comemorou o provável fim do impasse orçamentário nos Estados Unidos e do fechamento do governo, que levou a uma pausa na divulgação de estatísticas importantes sobre a maior economia do mundo.

ni/tmc/er/ad/mr/cr/ad/lb/am

Tópicos relacionados:

bolsa eua mercado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay