Cristiano Ronaldo espera ser vaiado pelos torcedores da Irlanda
O astro português Cristiano Ronaldo afirmou nesta quarta-feira (12) que espera ser vaiado pela torcida irlandesa, para que isso diminua a pressão sobre seus companheiros de equipe durante o jogo das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 entre Irlanda e Portugal, na quinta-feira, em Dublin.
Portugal garante vaga no torneio do ano que vem, em Estados Unidos, México e Canadá, com uma vitória sobre a Irlanda.
O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro está a um passo de disputar sua sexta Copa do Mundo, já que a seleção portuguesa lidera o Grupo F das Eliminatórias da Uefa com cinco pontos de vantagem a duas rodadas do fim.
"O estádio vai me vaiar, estou acostumado. Espero que sim. Talvez isso alivie a pressão sobre os outros jogadores", disse CR7 em entrevista coletiva.
Cristiano Ronaldo acredita que será uma partida "difícil", com a Irlanda jogando recuada e sem dar espaços.
O ex-atacante do Manchester United e do Real Madrid também foi perguntado sobre a possibilidade de marcar seu milésimo gol na final da Copa do Mundo.
"Você já viu muitos filmes assim, seria perfeito demais", respondeu o jogador de 40 anos, sorrindo.
"Voltando à realidade, todas essas estatísticas me deixam feliz. Uma seleção nunca depende de um único jogador, mas eu gosto de fazer a diferença com gols", confessou o atual jogador do saudita Al-Nassr.
Cristiano Ronaldo marcou 953 gols ao longo de sua carreira.
Na terça-feira, ele disse acreditar que a Copa do Mundo de 2026 será a sua última.
