Petróleo cai em meio a temores de excesso de oferta

As cotações do petróleo caíram nesta quarta-feira (12) após a publicação do relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que alimenta os temores de um mercado com excesso de oferta.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em janeiro, caiu 3,76%, para 62,71 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), cujos contratos vencem em dezembro, recuou 4,18%, para 58,49 dólares.

"O mercado foi pego de surpresa pelo relatório da Opep que eliminou o cenário de um déficit de petróleo e o transformou em um excedente", resumiu para a AFP Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

A organização dos países exportadores manteve suas previsões de aumento da demanda mundial de petróleo para 2025 e 2026.

Mas, em relação à oferta, revisou suas estimativas para o terceiro trimestre em comparação com as de outubro, passando de um déficit de 400 mil barris diários (b/d) para um excedente de 500 mil b/d no mercado mundial.

A Opep+ (Opep e aliados) aumentou de forma gradual sua produção desde abril, o que gerou preocupações entre especialistas sobre um excedente de petróleo nos próximos meses.

No início de novembro, a Opep+ anunciou que faria uma pausa em suas cotas de produção durante o primeiro trimestre de 2026.

lul-ni/tmc/er/atm/cr/rpr/am