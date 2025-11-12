Assine
Sinner vence Zverev e se garante na semifinal do ATP Finals

12/11/2025 19:18

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, é o primeiro classificado para a semifinal do ATP Finals, depois de vencer o alemão Alexander Zverev (N.3) nesta quarta-feira (12).

Atual campeão do torneio, Sinner selou sua quarta vitória em quatro jogos contra Zverev nesta temporada com um 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 37 minutos.

"Foi um jogo muito, muito difícil, mas saquei muito bem. 'Sascha' e eu nos conhecemos bem, tivemos que mudar nossa tática habitual, as trocas talvez não tenham sido muito longas, mas estou muito feliz com a vitória", declarou o italiano após a partida.

O número 2 do mundo praticamente não teve dificuldades para vencer seu segundo jogo neste ATP Finals e emendou a 28ª vitória consecutiva jogando em quadra dura "indoor", sua superfície preferida.

O italiano começou sua campanha no torneio na última segunda-feira batendo com autoridade o canadense Felix Auger-Aliassime (N.8), com parciais de 7-5 e 6-1.

Sinner estará na semifinal do ATP Finals pelo terceiro ano consecutivo. Em 2024, ele foi campeão vencendo os cinco jogos sem perder um único set.

