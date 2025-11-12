Final da Euro 2028 será em Wembley e jogo de abertura em Cardiff

A final da Euro 2028, co-organizada por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda, será disputada no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 9 de julho de 2028, e a cidade de Cardiff sediará a partida de abertura no dia 9 de junho, anunciou a Uefa nesta quinta-feira (12) na capital do Reino Unido.

O torneio contará com 24 seleções, divididas em seis grupos, e um total de 51 partidas. As duas melhores equipes de cada grupo avançarão para as oitavas de final, juntamente com os quatro melhores terceiros colocados.

Nove estádios em oito cidades (Cardiff, Dublin, Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham e Londres) sediarão partidas da Eurocopa.

"Oito dos nove estádios anfitriões, com exceção de Wembley, sediarão uma partida das oitavas de final, enquanto as quatro partidas das quartas de final serão disputadas em Cardiff, Dublin, Glasgow e Wembley", especificou a Uefa.

A última semana será disputada exclusivamente no Estádio de Wembley, com as duas semifinais nos dias 4 e 5 de julho e a final no domingo, dia 9 de julho.

A final foi confirmada para as 17h, horário local (13h de Brasília), três horas mais cedo que a final da Euro 2020 em Wembley, que ficou tristemente marcada pelas cenas caóticas do lado de fora do estádio, com torcedores sem ingresso tentando forçar a entrada.

Debbie Hewit, presidente da Federação Inglesa de Futebol e da UK and Ireland 2028 Ltd, prometeu a "melhor Euro de todos os tempos".

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, também se pronunciou: "Os países anfitriões, onde o jogo começou, estão ansiosos para receber milhões de torcedores em estádios lendários, proporcionando o palco ideal para um festival de emoções, vividamente sintetizado no design que apresentamos hoje."

Uma avaliação independente estimou que o torneio irá gerar 3,6 bilhões de libras (cerca de R$ 24,9 bilhões na cotação atual) em benefícios socioeconômicos entre 2028 e 2031.

