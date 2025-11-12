Técnico da Costa Rica alerta que sua equipe 'não pode piscar' se quiser ir à Copa de 2026

O técnico da seleção da Costa Rica, o mexicano Miguel 'El Piojo' Herrera, alertou nesta quarta-feira (12) que sua equipe não pode vacilar nos dois jogos restantes das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026, se quiser se classificar para a competição que será disputada na América do Norte.

A Costa Rica, que busca sua sétima participação em Mundiais, vai enfrentar o Haiti fora de casa na quinta-feira, em uma partida que será realizada em Curaçao devido à crise em curso no país caribenho. Em seguida, encerrará a fase de classificação em casa contra Honduras na próxima terça-feira, em San José.

"Todos nós, como equipe, entendemos que não podemos nos dar ao luxo de piscar nesses jogos. Piscar já nos custou alguns empates que não estavam previstos, porque não fizemos as coisas da maneira correta", disse Herrera em entrevista coletiva.

"A margem de erro acabou", embora "felizmente", a classificação para a Copa do Mundo "esteja em nossas mãos", acrescentou Herrera.

Faltando duas rodadas, Honduras lidera o Grupo C com 8 pontos, seguida pela Costa Rica com 6, Haiti com 5 e Nicarágua com 1.

O torneio classificatório garante três vagas diretas para o Mundial para cada um dos vencedores de cada grupo e duas vagas na repescagem intercontinental.

Um tropeço da Costa Rica, junto com uma vitória de Honduras na próxima rodada, deixaria os 'Ticos' sem qualquer chance de classificação direta para a Copa do Mundo.

"Com uma vitória por 1 a 0 em cada jogo, estamos na Copa do Mundo, não existe outro conta", afirmou Herrera.

A Costa Rica não conseguiu vencer seus dois primeiros jogos, contra Nicarágua e Haiti, o que provocou vaias da torcida costarriquenha direcionadas ao técnico.

'El Piojo' precisou apostar no goleiro Keylor Navas e outros veteranos como Kendall Watson, Celso Borges e Joel Campbell para compensar a falta de personalidade e experiência da equipe.

No entanto, Herrera afirmou estar "animado" porque vê os jogadores "trabalhando duro" e "muito conscientes" do que está em jogo.

Borges, membro da seleção costarriquenha que surpreendeu o mundo ao chegar às quartas de final da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, também enfatizou a importância da partida contra o Haiti.

"O jogo é crucial para todas as nossas aspirações (...) há muita vontade e entusiasmo para ir a uma Copa do Mundo, mas primeiro temos que vencer esta primeira partida", disse Borges.

O meio-campista costarriquenho também destacou que o papel dos veteranos que retornaram à seleção é "mostrar" aos outros "o caminho" para a classificação.

